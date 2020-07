Zwei Florianer Familien haben sich an die Arbeit gemacht, um das nach einem Pkw-Unfall beschädigte Wegkreuz wieder herzurichten und an seinem Platz aufzustellen.

GROSS ST. FLORIAN. Vor einigen Wochen ist das Wegkreuz in der Stainzerstraße, das im Besitz der Familie Grill steht, durch einen Pkw-Unfall schwer beschädigt worden. Das Kreuz wurde 25 Meter weit in den Acker geschleudert und war dementsprechend demoliert. Die Familien Veronika und Herbert Grill sowie Michaela und Georg Teppernegg haben die Ärmel aufgekrempelt und das Wegkreuz gemeinsam saniert.

Feine Detailarbeit am Hergott

In unzähligen Stunden und mit viel Liebe zum Detail wurde das Kreuz renoviert und wieder an jener Stelle angebracht, wo es immer gestanden ist.

"Flur- und Wegkreuze zeugen von einer alten Tradition. Sie dienten als Markierungen für besondere Stellen an Straßen und Wegen – sie laden Reisende und Pilger zum Innehalten ein und erinnern heute als Gedenkkreuze an vergangene Ereignisse", sind sich die Akteure der Symbolkraft bewusst.