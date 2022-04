Und das im wahrsten Sinne des Wortes, soll die Ära des riesigen Eies aus trockenem Abfallholz doch am Karsamstag als Osterfeuer enden. Eigentlich würde das Kunstwerk, das vor dem Marktgemeindeamt in Arnfels steht, um diese Zeit noch verhüllt sein. Aber weil das Abheizen in den letzten zwei Jahren mit Publikum aus bekannten Gründen nicht möglich war, weiß die Bevölkerung über das Aussehen natürlich längst Bescheid.

Realisiert hat das Holz-Osterei der rührige Brauchtumserhaltungsverein Maltschach. Es besteht aus Abfallmaterialien wie Dachlatten, Bretter, Einwegpaletten und sogar Rebholz aus dem Weingarten. Es ist schon eine richtige Sisyphusarbeit, bis das Ei vier Meter empor wächst, ohne dabei seine ellipsenförmige Form zu verlieren. Sechs Leute haben zwei Monate lang daran gewerkt. „An manchen Tagen haben wir lediglich zwischen zwölf und 18 Zentimeter geschafft“, erinnert sich ObmannManfred Pappel. Bei der Gestaltung des Ostereies war absolute Präzision gefragt. Auch österliche Motive wie Kreuz und Kelch wurden in die Ornamente integriert. Alles in allem wurden dafür 14.000 Schrauben aufgewendet. Also nicht nur die Tischkreissäge sondern auch der Schraubbohrer hatte Hochsaison...

Obwohl das Holz-Ei aus dem Jahre 2020 – die Erstausgabe von 2019 ging als Osterfeuer in die Chronik des Brauchtumserhaltungsvereins Maltschach ein – in einer Halle geschützt aufbewahrt wurde, war das Holz stark abgewittert. Aus diesem Grund wurde es abgeschliffen. Dabei konnte sich Manfred Pappel auch davon überzeugen, dass sich im Inneren keine Insekten oder andere Lebewesen eingenistet hatten. „Die Zuglöcher sind zu groß, da baut sich nicht mal eine Maus ihr Nest.“

Am Gründonnerstag wird das Holzosterei mit Hilfe eines Kranwagens vom Hauptplatz zum alten Sportplatz überstellt, wo es am Karsamstag nach Einbruch der Dunkelheit entzündet werden soll. Zuvor – Beginn ist um 17 Uhr – lädt der Brauchtumserhaltungsverein zum Eiersuchen ein. Es findet auch eine Kleintierschau statt. Für die Umrahmung der Feier sorgt der „Musiker mit Herzblut“ Markus Krois. „Dankenwerterweise werden wir beim Transport des Ostereies von der Marktgemeinde Arnfels mit Bürgermeister Karl Habisch unterstützt“, freut sich Manfred Pappel.

Am Montag, dem 11. April, um 12 Uhr schaut der Radio Steiermark-Osterhase Stupsi beim hölzernen Osterei am Hauptplatz Arnfels vorbei.