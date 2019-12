Mit einem abwechslungsreichen Programm startet Peter Krassers Verein „Schule Äthiopien“ in sein 18. Bestandsjahr. Nachdem im Jahr 2019 drei neue Schulen eröffnet wurden, sind für 2020 weitere zwei geplant.

So wird die Yekema-Schule an der Grenze zum Sudan rund 1.000 Kindern und die Bedessa Chando Schule in der Provinz Abune Gindeberet rund 1.500 Kindern den Schulbesuch ermöglichen. Da die Yekema-Schule bereits ausfinanziert ist, dienen alle Einnahmen ab 2020 der Finanzierung der Bedessa Chando, die rund 150.000 Euro kosten wird. Die Fertigstellung und Eröffnung ist für Herbst 2020 geplant. Dann werden insgesamt rund 14.000 Kinder die 10 „steirischen“ Schulen besuchen können und der Verein „Schule Äthiopien“ wird dafür ca 1,7 Millionen Euro aufgebracht haben.

Jubiläums-Kunstauktion am 9. Jänner



Die Aktivitäten von „Schule Äthiopien“ starten 2020 gleich mit einem Höhepunkt: Am 9. Jänner findet im Steiermarkhof Graz ab 19 Uhr die 10. Benefiz-Kunstauktion statt.

Dabei werden über 70 Werke bekannter österreichischer und internationaler Künstler versteigert. Vertreten sind u.a. Gerhard Almbauer, Eduard Angeli, Herbert Brandl, Gerald Brettschuh, Günter Brus, Christian Eisenberger, Ernst Fuchs, Joanna Gleich, Gerhard Haderer, Gottfried Helnwein, Giselbert Hoke, Friedensreich Hundertwasser, Ronald Kodritsch, Dina Larot, Ferdinand Melichar, Ernst Posch, Markus Prachensky, Beate Rüsch, Siegfried Santoni, Emil, Ida & Lalo Srkalovic, Edith Temmel, Matta Wagnest, Günter Waldorf und Peter Weibel.

Die Besichtigung der Bilder ist am 9. Jänner von 9 bis 19 Uhr möglich.

Der gesamte Auktions-Katalog befindet sich im Internet unter Kunstauktion für den Bau der Bedessa-Schule . Gebote sind ab sofort auch im Internet möglich.

Nähere Informationen und Gebote: Peter Krasser (Tel.: 0699/11884444), Mail: p.krasser@aon.at

Der Erlös des Abends kommt dem Bau der Bedessa Chando Schule in Äthiopien zugute.

Programm 2020