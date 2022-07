Wetter für Deutschlandsberg

Mit meinbezirk.at seid ihr immer informiert! Ob Regenschirm, Schneeketten, Nebelhorn, Flip-Flops oder Sonnenbrille eingepackt werden müssen, kann ab sofort täglich in unserem Wetterausblick nachgelesen werden.

Ausblick für Freitag, den 01. Juli: Den ganzen Tag lang leicht bewölkt

Der Tag verläuft meist wolkig in Deutschlandsberg. Um 5:10 Uhr wird es hell und um 20:58 Uhr wird es wieder dunkel. Außerdem wird es heiß mit Topwerten bis zu 33°C. Die Temperaturhöchstwerte liegen heute bei 33°C. Die Höchsttemperatur ist um 15:51 Uhr erreicht. Die Luft ist feucht und schwül. Der Wind fällt größtenteils nur schwach bis mäßig aus. Die Sichtweite beträgt 16 Kilometer.

Ausblick für Samstag, den 02. Juli: Den ganzen Tag lang klar

Klar starten wir morgen im Bezirk in den Tag. Der Sonnenaufgang findet um 5:11 Uhr statt, während die Sonne um 20:58 Uhr untergeht. Überdies Es ist mit Temperaturhöchstwerten von 29°C und Tiefstwerten von 15°C zu rechnen. In Deutschlandsberg ist es um 16:13 Uhr am wärmsten. Eine feuchtwarme Luft erwartet uns im Laufe des Tages. Morgen erwarten Meteorologen keine starken Windböen. Die Sichtweite beträgt 16 Kilometer.

Ausblick für Sonntag, den 03. Juli: Den ganzen Tag lang leicht bewölkt

Der Tag übermorgen verspricht leicht bewölktes Wetter in Deutschlandsberg. Der Sonnenaufgang findet um 5:11 Uhr statt, während die Sonne um 20:58 Uhr untergeht. Zudem deutet sich eine Hitzewelle an. Weiters ist mit Temperaturen im Bereich von 14 und 31°C zu rechnen. Die Höchsttemperatur wird um 16:08 Uhr erreicht. Eine feuchtwarme Luft erwartet uns im Laufe des Tages. Weiters ist ein schwacher Wind zu spüren. Die Sichtweite beträgt 16 Kilometer.