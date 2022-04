Saisonende in der NHL Graz! Zum ersten seit 2019 konnte die Saison in der größten steirischen Eishockey-Liga wieder regulär im Frühjahr beendet werden. Jubeln konnten die Schilcher Devils aus Frauental.



FRAUENTAL/ST. JOSEF. Nach den Grunddurchgängen in acht Gruppen wurden im letzten Monat die Play-offs in der NHL Graz gespielt. Zum Meister kürte in Gruppe A kürte sich der Hockey Club Heinz Graz mit einem 7:6 im Finale gegen die Durschti Ducks.

Red Bulls verpassen letzten Sieg

In eben jene höchste Spielklasse der NHL wollten auch die Red Bulls St. Josef: Am Ende fehlte ihnen ein Sieg. Im allerletzten Spiel gegen die Teichpiraten St. Stefan/R. hätte es einen Sieg gebraucht, um aufzusteigen. Es setzte es ein 2:6 und somit bleiben die Bullen auch 2022/23 in Gruppe B.

Schilcher Devils schaffen Aufstieg

Dort treffen die St. Josefer in der nächsten Saison wieder auf Frauental: Mit drei Siegen in drei Matches gewinnen die Schilcher Devils Frauental das Play-off BC und schaffen den Aufstieg in Gruppe B. Dort kommt es im Herbst nun wieder zum Bezirksderby zwischen Frauental und St. Josef!

Old Red Bulls bleiben knapp oben

Extrem eng wurde es für die Old Red Bulls St. Josef mit dem Klassenerhalt: Das Play-off EF beendeten vier Teams mit jeweils fünf Punkten! Die Bullen sind als Tabellendritter einer der lachenden Drei, dank der besseren Tordifferenz bleiben sie oben und spielen auch in der nächsten Saison in Gruppe E.

Abgeschlossen haben die St. Josefer Eishockey-Cracks die Saison traditionell mit einer Backhendlpartie:

