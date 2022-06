Das Team vom Abfallwirtschaftsverband Deutschlandsberg zu 45 Jahre Glasrecycling in Österreich und „Internationales Jahr des Glases“.

BEZIRK DEUTSCHLANDSBERG. Ein Container für Buntglas, einer für Weißglas: Es ist zu einer gelebten Selbstverständlichkeit geworden, Einwegglas in diesen beiden Fraktionen zu entsorgen. Doch was geschieht z.B. mit Gewürzgläsern und Parfumflacons? Gehören Glasverschlüsse zum Verpackungsmaterial? Und was ist mit der Entsorgung von Glühbirnen? Die Antwort auf diese und viele weitere Fragen wissen die Expertinnen und Experten vom Abfallwirtschaftsverband Deutschlandsberg mit Obmann Franz Silly.

Das Team um Abfallberater Erich Prattes und seine Kolleginnen Katharina Wicher, Beatrice Safran-Schöller sowie die derzeit in Karenz befindliche Silke Grubelnik wissen nicht nur um die sinnvoll korrekte Mülltrennung sondern auch um die wertvollen Rohstoffe, die daraus entstehen und vor allem um das Thema Müllvermeidung als Idealfall.

Glasrecycling seit 45 Jahren

Haben Sie gewusst, dass in Österreich bereits seit 45 Jahren Glas recyclet, also für einen möglichst umweltschonenden Glaskreislauf wieder verwertet wird?

Über 6 Millionen Tonnen Altglas wurden der Glasindustrie seit 1977 als Rohstoff übergeben. Die Recyclingquote liegt derzeit bei 80%.

So funktioniert die korrekte Entsorgung von Glas.

Foto: AWV

hochgeladen von Susanne Veronik

"Dafür muss Weiß- und Buntglas genau getrennt werden - denn Weißglas entfärbt Buntglas und gefärbtes Glas färbt farbloses ein. Beides gefährdet somit den Glaskreislauf", erklärt Erich Prattes.

Im Durchschnitt bestehen in Österreich produzierte Glasverpackungen zu 2/3 aus Altglas. Beim Recycling von einer Tonne Altglas werden im Vergleich zur Herstellung von Neuglas ca. 300kg CO 2 eingespart.

"Glas garantiert die stoffliche Neutralität, denn Glas reagiert nicht auf den Inhalt, den es verpackt und es gibt auch keine Stoffe ab", betont Katharina Wicher und ihre Kollegin Beatrice Safran-Schöller ergänzt: "Außerdem besteht Glas ausschließlich aus natürlichen Rohstoffen."



Gebrauchte Glasverpackungen sind der mengenmäßig wichtigste Rohstoff für neue Glasverpackungen. Glas kann immer wieder in 1A-Qualität recycelt werden. Somit ist Glas sehr wertvoll!

Mehrwegglas als Optimum

Da Recycling-Glas jedoch durch eine energieaufwendige Produktionsweise hergestellt wird, soll auch hier die Abfallvermeidung oberste Priorität haben.

Es geht also noch besser weil energiebewusster: Mehrweg ist das Zauberwort..

"Uns Abfallberatern ist es wichtig, dass die Bevölkerung den Wert des Glases erkennt. Deshalb hat für uns die Abfallvermeidung auch hier oberste Priorität. Durch den Einsatz von Mehrweg-Verpackungen kann das gelingen.

Erich Prattes, Abfallberater beim Abfallwirtschaftsverband Deutschlandsberg

Gerade im Bereich der Getränke kann durch die Verwendung von Mehrweg-Verpackungen enorm viel eingespart werden, denn Pfandglasflaschen können bis zu 60 Mal wieder befüllt werden.

Zwei Grundsätze

Werden Sie aktiver Umweltschützer und helfen Sie mit diesen zwei Grundsätzen, Umwelt und Klima zu erhalten:

1. Abfallvermeidung: Verwendung von Mehrweg-Glas, wann immer möglich

2. Recycling: Richtige Entsorgung /Trennung von Einweg-Glas

Glas bitte richtig entsorgen:

Entfernen Sie alles von der Glasverpackung, was sich leicht und ohne Werkzeug entfernen lässt. Alles andere wird im Glaswerk entfernt. Auch eine zumindest grobe Reinigung ist nötig z.B. bei Marmeladengläsern

Zur Altglassammlung gehören alle Glasverpackungen:



Flaschen (Wein- und Saftflaschen, Flaschen für Essig,

Öl etc.)

Konservengläser (Gläser für

Marmelade, Gurken, Pesto etc.)

Parfumflakons (möglichst ohne Deckel)

Medizinfläschchen

Einweg-Gewürzmühlen aus Glas (das Mahlwerk wird im Glaswerk entfernt)

Gläserne Flaschenverschlüsse

Leuchststoffröhren und Energiesparlampen zählen zu den Problemstoffen und können bei der entsprechenden Sammelstelle oder im Fachhandel zur fachgerechten Entsorgung zurückgegeben werden.

In den Restmüll gehören Glasscheiben, Glühbirnen, Einmachgläser, Spiegel sowie Laborgläser.

Mehr Informationen gibt es auf www.agr.at

Bewusstseinsbidung hat Vorrang

Dem Abfallwirtschaftsverband Deutschlandsberg ist es ein Anliegen, im Bereich des Umweltschutzes Nachhaltigkeit in das Handeln der Menschen zu bringen.

Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Bewusstseinsbildung in Schulen und Kindergärten.

"Wir wollen aber nicht nur der nächsten Generation bewusstes Handeln im Bereich der Abfallvermeidung, Abfalltrennung und den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen näher bringen. Auch die Betreuung der Gemeinden in allen Belangen der Abfallwirtschaft ist für uns von zentraler Bedeutung", betont das Team des Abfallwirtschaftsverbandes.

