Spatenstich: "Yaasa" entwickelt künftig ergonomische Büromöbel in Lannach. Die moderne Unternehmenszentrale soll mit Dezember 2022 fertig gestellt sein.

LANNACH. Mit dem Spatenstich für ein eigenes Firmengebäude startet die "Yaasa" GmbH, die sich auf die Entwicklung und den Onlineverkauf von ergonomisch-verstellbaren Büromöbeln und innovativen Bürolösungen spezialisiert hat, in eine neue Ära: Auf knapp 930 m2 Bürofläche und 861 m2 Halle zur Entwicklung und Herstellung von Prototypen entstehen neue Arbeitsplätze für bis zu 50 Mitarbeiter:innen. Erstmalig wird es auch einen Showroom für interessierte Kunden geben.

Neben Geschäftsführer Walter Koch und seinen Teammitgliedern waren auch der Lannacher Bürgermeister Josef Niggas sowie Projektpartner bei diesem richtungsweisenden Schritt für das junge Unternehmen anwesend.

Niederlassungen auf der ganzen Welt

Neben dem künftigen Standort in Lannach verfügt "Yaasa" bereits über Niederlassungen in der Schweiz und den USA, eine weitere Niederlassung ist in China geplant. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gemacht, die Büros der heutigen Zeit mit verstellbaren, ergonomischen Möbeln auszustatten und erweist sich als starke Marke in der e-Commerce-Büro-Landschaft, die mittlerweile in über 15 europäischen Ländern tätig ist.

"Mit Yaasa investiere ich in ein Unternehmen, welches eine große Zukunft vor sich hat; innovative elektrisch höhenverstellbare Schreibtische, die kundenfreundlich via e-Commerce verkauft werden, liegen absolut im Trend."

Walter Koch, Eigentümer und CEO von "Yaasa"

Das nachhaltig gestaltete Firmengebäude, das in ökonomischer Bauweise errichtet wird, entspricht den europäischen Zielen eines "Nearly Zero Emission Buildings". Der Bau wird in Zusammenarbeit mit örtlichen Partnern und Unternehmen aus der Region realisiert. Gemeinsam mit der Hegedys-Ull GmbH, Klaus Pizzera und Kulmer Bau Pischelsdorf werden die Pläne nach Vorstellungen des Investors umgesetzt.

Der neue Standort in Lannach befindet sich direkt an der B76 und an der Autobahnzufahrt und gewährleistet damit eine gute Erreichbarkeit. Die Fertigstellung ist für Dezember 2022 geplant.

