Die „Filzmooser Tanzlmusi“ zu Gast in Groß St. Florian

Beim kommenden Steirischen Sänger- und Musikantentreffen in der Florianhalle in Groß St. Florian trifft Steirisches auf Salzburgerisches.



Die Lokalmatadore

GROSS ST. FLORIAN. In der „Reihe Steirische Sänger- und Musikantentreffen“ findet am 7. Oktober ab 20 Uhr (Einlass. 19 Uhr) ein ORF-Volksmusikabend in der Florianihalle in Groß St. Florian statt.Aus Radio und Fernsehen bekannte Musik- und Gesangsgruppen aus der Steiermark und aus Salzburg werden unter dem Motto „steirisch-salzburgerisch“ singen und musizieren.Eine der beliebtesten Volksmusikgruppen des Alpenlandes wird dabei sein, nämlich die "Filzmooser Tanzlmusi". Ebenso aus Salzburg kommt der "Flachgauer Dreiklang".Als heimische Vertreter werden die Chorgemeinschaft Groß St. Florian, die "Florianer Tanzbodenmusi" sowie die "Fahnhansl-Musi" mit dabei sein.Moderiert wird dieser Abend von Lokalmatador Karl Lenz. Für den musikalischen Empfang sorgt ab 19 Uhr die "Fürßl-Musi".

Vorverkaufskarten für diese vom Kulturkreis und der Chorgemeinschaft Groß St. Florian durchgeführten Veranstaltung gibt es im Marktgemeindeamt Groß St. Florian (Tel: 03464/2204) und bei den Mitgliedern der Chorgemeinschaft.