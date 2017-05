"Welt-Hits" Konzert des Singkreis Lannach in der Steinhalle

| Samstag 24.06.2017 19:30 Uhr



Mit unserem Konzert „Welt-Hits“ von Lannach in die Welt (und wieder zurück) - bieten wir Ihnen in der Steinhalle ein tolles Programm.



Schöne Volksweisen und internationale Hits von "A steirische Musi" bis zu "New York, New York", werden Sie begeistern!

Mit unserer Chorleiterin Jinyoung Kim (von uns liebevoll „Jiny“ genannt) und Ihrer Unterstützung werden wir die Steinhalle zum Beben bringen!



Mit dabei sind wieder die "Rottenmanner", die Sie mit schönen Liedern mit lustigen Texten zum Lachen bringen werden.



Freuen Sie sich mit uns auf dieses unvergessliches Erlebnis!



Karten für unser Konzert sind ab Anfang Juni bei allen Chormitgliedern und in der Trafik Müller (Lannach) erhältlich.



VVK / AK 8 – 14€ (je nach Kategorie)