Emma de Ro erhält Goldenes Ehrenzeichen des Landes Steiermark

04.05.2017, 16:04 Uhr

Für ihre herausragenden Bemühungen rund um die textile Handwerkskunst hat Emma de Ro aus St. Josef das Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark erhalten.

Einfach Spitze



Weitere Ausgezeichnete



Wirken im Dienst der guten Sache

ST. JOSEF/GRAZ. Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark hat Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer an verdiente, steirische Persönlichkeiten in der Aula der Alten Universität überreicht. Unter den Ausgezeichneten war auch die obersteirische Skirennläuferin Nicole Schmidhofer, die im Rahmen der Ski-Weltmeisterschaft im vergangenen Februar eine Goldmedaille im Super-G gewinnen konnte.Für ihre Bemühungen rund um die textile Handwerkskunst hat Emma de Ro aus St. Josef das Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark erhalten. So ist Emma de Ro seit über 40 Jahren klöppelbegeistert, gibt Klöppelkurse und ist die Entwicklerin der sogenannten "Grazer Spitze". Dazu hat die begeisterte Handarbeiterin auch ein Buch verfasst mit 40 verschiedenen Klöppel-Mustern.Ihre Leidenschaften rund um Handarbeit und guten Wein hat die inzwischen pensionierte Handarbeitslehrerin in nicht weniger als 28 Jahren als Fachlehrerin an der Weinbauschule Silberberg praktisch verbinden können.Weiters erhielten unter anderem der Leibnitzer Klaus-Dieter Hartl für Verdienste als Künstler, Kurator und Galerist, die Bildhauerin Adelheid Inffeld für Verdienste um die freischaffende Kunst in der Steiermark sowie Werner Kristoferitsch - der im Namen aller Geehrten die Dankesworte sprach - für dessen Verdienste um die Gründung der Grazer Bilingual School (GIBS) Goldene Ehrenzeichen.Im Rahmen der Verleihung unterstrich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer: „Mit dieser Auszeichnung danken wir den Geehrten für ihre Verdienste im Sinne der Allgemeinheit. Wir, das ganze Land, sind stolz auf sie, da sie sich selbst und ihr Wirken in den Dienst der Sache gestellt haben. Mein Dank gilt auch ihren Familienangehörigen, ihren Freundinnen und Freunden und nicht zuletzt auch ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ohne die Unterstützung dieser Menschen sind Leistung und Erfolg nur schwer möglich.″

Als Ehrengäste wohnten unter anderem Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl, Klubobmann Hannes Schwarz - in Vertretung von LH-Stv. Michael Schickhofer - sowie LT.-Präs. a.D. Franz Majcen der Veranstaltung bei.