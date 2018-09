Herzschlagfinale bei der "3 Eiben Bike Challenge"

24.09.2018, 09:09 Uhr

Eibiswalds Lokalmatador David Schöggl gewinnt die verregnete "3 Eiben Bike Challenge" 2018, aber nur äußerst knapp.

Überraschungen vom MSG-Team

Es war das erwartet perfekte Bike-Event, von dem man seit Monaten gesprochen hatte: Minutiös geplant, pannenfrei und zu 100 Prozent durchorganisiert präsentierten der Radclub Eibiswald und die "Netwerker" ein Sportereignis, das durch das teilweise schlechte Wetter sogar noch aufgewertet wurde.Denn der Regen gab der 3,8 Kilometer langen Strecke erst jene unglaubliche Selektivität, die Mountainbiker lieben. Die Fahrer mussten hart an die Grenzen der Leistungsfähigkeit gehen, durften auf den extrem rutschigen Abfahrten keine Sekunde unkonzentriert sein und mussten trotzdem hohes Risiko nehmen, um im Spitzenfeld zu landen. Während man Philipp Wetzelberger, einen Cross-Country-Spezialisten, und David Schöggl vom KTM-Pro-Team im Kampf um den Sieg erwarten durfte, überraschte das MSG-Team nicht nur mit einem riesigen Starterfeld, sondern auch durch sensationelle Leistungen. Im Teambewerb hinter dem Team der "Netwerker" Zweiter, machten die beiden 26-jährigen MSG-Pro-Team-Fahrer Thomas Garber und Martin Kürbisch das Herren-Gesamtfinale zu einer dramatischen Zentimeterentscheidung.

Schöggl siegt nur knapp

Siegerehrung mit gutem Zweck

Wiedersehen 2019 garantiert

Lokalmatador Schöggl hatte am Ende der nervenaufreibenden drei Runden hauchdünn die Nase vorne, Wetzelberger (Pinggau) konnte sich gegen Garber und Kürbisch nur um wenige Zehntelsekunden am zweiten Platz halten. Noch beeindruckender: Alle drei blieben mit ihren Zeiten innerhalb von knapp einer Sekunde hinter Sieger Schöggl.Natürlich war die Begeisterung bei der Siegerehrung über diese sportlich unglaublich spannende Entscheidung riesig. Viel Freude hatte auch Daniel Schmuck aus St. Peter, der nach einer Muskelkrankheit im Rollstuhl sitzt und vom Veranstalter in Zusammenarbeit mit Marcel Resch von „Steirer mit Herz“ einen Scheck über 2.500 Euro überreicht bekam. Hauptsponsor und MSG-Chef Hans Jörg Gasser verdoppelte unter dem Eindruck der großartigen Stimmung sofort aus eigener Tasche die Summe auf 5.000 Euro.Auch Schöggl freute sich über seinen Heimsieg, war vor allem von den Leistungen der regionalen MSG-Pro-Team-Fahrer enorm beeindruckt und sparte als Weltklasseathlet nicht mit Lob für Garber und Kürbisch. Die Liveübertragung auf Videowall war gewaltig, das zahlreiche Publikum reagierte auf den Regen äußerst gelassen, auf die sportlichen Darbietungen hingegen restlos begeistert. Nicht nur, weil das eigens kreierte "3 Eiben Bike Challenge Bier" besonders gut schmeckte und weil die Kulinarik und der Wein (von Peiser, Krottmaier und Strohmaier) aus der Region zur positiven Stimmung beitrugen, gab's unter anderem das Versprechen eines holländischen Teilnehmers: 2019 sehen wir uns wieder.