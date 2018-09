Starkes Lebenszeichen der Deutschlandsberger Schachjugend!

13.09.2018, 17:34 Uhr

Bei der Steirischen Jugendrallye, welche kürzlich in St. Martin im Sulmtal stattgefunden hat, durfte sich Jugendbetreuer Gottfried Hilscher über tolle Erfolge seiner Schützlinge freuen! In der Gruppe B bis 850 Elo errang Tobias Maier den hervorragenden 3. Gesamtrang und somit einen Stockerlplatz! Georg Gressenberger wurde Kategoriesieger in der U10 und Luca Koren 3. in der gleichen Klasse. Daniel Eperjesi schafffte in der U12 ebenfalls den 3. Platz. Als Draufgabe wurde auch die interne Teamwertung vor der Schachgesellschaft Graz und Frauental gewonnen! Der Schachklub Schilcherland unter Obmann Wolfgang Gosch sowie sämtliche Mitglieder freuen sich für die "vier Musketiere" und gratulieren herzlich zu den schönen Erfolgen!