Preis der Region: Wasser vor Kürbis und Kulinarik

25.09.2017, 14:01 Uhr

Hier gibt's den ersten Zwischenstand aus Deutschlandsberg zum WOCHE-"Preis der Region."

Noch bis 8. Oktober läuft die Wahl zum "Preis der Region" , bei dem die WOCHE die beliebtesten Unternehmen aus dem Bezirk Deutschlandsberg sucht. Derzeit sind unsere Leserinnen und Leser am Drücker, hier können Sie täglich für Ihren Favoriten abstimmen. Nach zwei Wochen präsentieren wir auch schon den ersten Zwischenstand: In Führung liegt derzeit mhs (Montagesysteme für Heizung und Sanitär), direkt dahinter folgt der Erlebnis- und Genusshof Farmer-Rabensteiner vlg. Graf. Das Landhaus Oswald ist auf Platz drei, verfolgt von Heideco, Technische Produktion Gotthard und der Weberei Strunz.

Noch schnell abstimmen

Für die zweite Hälfte des bisherigen Rankings ist aber noch alles möglich. Legasthenietraining und Nachhilfe Lisa Wiedner, Geschenkewerkstatt by Gravina und das Kaufhaus Hubmann können noch genug aufholen, Elektrotechnik Rainer und Hochkofler liegen ex aequo im hinteren Feld. Internorm Fenster hat am letzten Platz auch noch Luft nach oben. Knapp zwei Wochen Zeit zum Stimmen sammeln bleibt ja noch. Ein heißer Tipp: Den Votinglink auf Facebook und Co. teilen kann ganz viele Leute erreichen!