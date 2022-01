In Frohnleiten wird der Jahresauftakt musikalisch: Florian Pichlbauer und Julian Walder werden das Volkshaus in eine klassische Musikbühne verwandeln.

GRAZ-UMGEBUNG. Am Sonntag, 23. Jänner (ab 18 Uhr), verzaubern zwei junge musikalische Ausnahmetalente. Den hohen Standard der beiden Talente merkt man schon an der Programmauswahl: Prokofjevs Sonate Nr 1, Liszts Dante-Sonate, Prokofjevs Sonate in d-Dur sowie Bartóks Rumänische Tänze.

Fantasie für Cello



Der 23-jährige Grazer Pianist Florian Pichlbauer spielt seit seinem sechsten Lebensjahr Klavier und wurde unter anderem im Grazer Konservatorium unterrichtet. Der mehrfache Preisträger des österreichischen Wettbewerbs "prima la musica" und Gewinner des internationalen Bela Bartók-Wettbewerbs studierte acht Jahre an der Grazer Kunstuniversität und seit 2021 an der Musikuniversität in Ljubljana.

Im Juni 2020 veröffentlichte er seine erste Eigenkomposition, ein Fantasiestück für Cello und Klavier in Es-Moll, das im Arrangement für Violine in Frohnleiten zur Aufführung gelangt.

Mit elf Jahren schon Student



Der 21-jährige Violinist Julian Walder begann im Alter von fünf Jahren mit seiner Ausbildung und wurde schon mit elf Jahren Jungstudent an der Bruckner Privatuniversität Linz. Walder ist Bundessieger von "prima la musica" und Gewinner zahlreicher internationaler Wettbewerbe wie dem Grumiaux Competition in Belgien und der NYIAA, New York.

Auftritte führten in die Carnegie Hall in New York, das Bolschoi Theater in Moskau, mehrfach in den Wiener Musikverein und das Wiener Konzerthaus. Seit 2019 studiert er an der Musikhochschule in Dresden bei Natalia Prishepenko. 2020 und 2021 veröffentlichte er zwei Alben.

Karten gibt es um 21 Euro im Vorverkauf bei Ö-Ticket oder unter 0676/7667000 und um 25 Euro an der Abendkassa.

