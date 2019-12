Die Laufrunde Mellach holte auch heuer wieder das Friedenslicht am 23. Dezember beim Hauptbahnhof in Graz ab und brachte es wie bereits in den letzten Jahren nach Mellach zu den Übergabestationen. Das Wetter war von der Temperatur her für die Läufer, die doch ins Schwitzen kommen, angenehm begünstigt.

Die erste Station war die Jakobskirche in Mellach, die Zweite die Kapelle in Mellach. Das die Läufer überall mit Applaus empfangen wurden versteht sich von selbst. Nach der Lichtübergabe ging es dann schnell weiter zur Kapelle Weissenegg, wo die Läufer von der Kapellengemeinschaft in Dillach herzlichst mit Glühwein und Mehlspeisen, von den Damen der Umgebung selbst gebacken, mit Glücksgefühlen empfangen wurden. Gemeinderat Josef Woger wies in seiner Ansprache darauf hin, dass zum Gedenken an Frau Grete Moder wieder für steirische Kindekrebshilfe gesammelt wird. Grete Moder ist uns nach schwerer Krankheit heuer vorausgegangen. Sie hatte zuvor jahrzehntelang für die steirische Kinderkrebshilfe kleine Laternen verkauft und den Erlös an die Kinderkrebshilfe übergeben. Die letzte Station war der Kreisverkehr in Mellach bei „Heidi``s Lod`n, wo der Verein „Brauchtum Mellach einst und jetzt“ eine wirklich prächtige Krippe aufgestellt hat und mit den Mellachern Weihnachten feierte. Mittlerweile ist diese letzte Station ein Highlight geworden. Inmitten der Menschenmenge teilten die Läufer das Friedenslicht und die Bewohner umarmten sich und wünschten sich gegenseitig ein gesegnetes Weihnachtsfest. Der Spendentopf füllte sich immer mehr und mehr. Erfreulicher Weise übernahmen Sigi Moder, Gatte sowie Tochter Romana diese Aktion und werden die Spenden persönlich übergeben!