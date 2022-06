Das Frühstück bei der Feuerwehr Fernitz wurde zum Publikumsmagnet. „Das Gesellschaftliche hat mir in den letzten zwei Jahren gefehlt, ich freue mich, mit Leuten zusammenzukommen“, sagte Barbara Braunstein. „Für uns ist das Frühstück eine gute Gelegenheit, auch die Jugend anzusprechen“, betonte HBI Roland Hösele. Emma ist seit dem Vorjahr bei der Feuerwehrjugend. „Ich habe schon den Wissenstest in Bronze gemacht und jetzt bereite ich mich auf das Leistungsabzeichen vor“, sagt die 13jährige Enkelin von Ehren-HBI Gottfried Mekis. Dafür übt Emma das Schlauchausrollen, Knotenkunde und den Umgang mit der Kübelspritze. Jugendbeauftragter Richard Riebenbauer will Buben und Mädchen ab dem zehnten Lebensjahr für die Feuerwehrjugend begeistern.