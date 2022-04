Das HofTheaterHöf Präbach sucht Theaterbegeisterte, die in der Sommerproduktion mitspielen wollen. Beim „Bauer als Millionär“ übernehmen Profis die Hauptrollen, gesucht werden noch Mitspieler, die in die Rolle von klugen Geistern und Feen schlüpfen wollen. „Geprobt wird ab Juni, Premiere ist am 20. Juli“, lässt Regisseur Christian Müller wissen. Zum Casting am 24. April zwischen 10:00 und 18:00 Uhr sind alle am Kohlbauerhof in Eggersdorf eingeladen, die dabei sein möchten. „Es gibt nichts vorzubereiten, es geht um ein erfreuliches Kennenlernen“, sagt Müller. Infos bei Jula Zangger 0664 5066786. www.hoftheaterhoef.at.