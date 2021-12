Bei einem PCR-Test zählt jede Stunde. Der Ärger um verspätete Testergebnisse dürfte ein Ende haben, denn jetzt werten auch einige Apotheken im Bezirk die Tests aus. So auch die Apotheke in Kalsdorf, wo Apothekerin Uli Walther die erforderlichen Geräte angekauft und ein Labor eingerichtet hat.

„Die Apotheken wurden gebeten, die Labore zu unterstützen“, sagt Walther, die ohne zu zögern in hochwertige Point of care-Geräte investierte. Die Wahrscheinlichkeit, das Ergebnis seines kostenlosen PCR-Tests innerhalb von zwölf Stunden zu haben, ist damit sehr hoch. Bis zu 800 Auswertungen der Nasenabstriche schaffen die Geräte täglich. Wer sein Ergebnis schneller braucht, weil der Flieger nicht wartet oder ein rascher Besuch im Pflegeheim ansteht, bekommt es auch innerhalb einer Stunde. Sonderauswertungen sind aber kostenpflichtig.

Wer ist krank oder ansteckend, und wer kann mit einem negativen Testergebnis beruhigt für 72 Stunden Familie, Freunde, Kollegen treffen? Das neu eingerichtete Labor der Apotheke Kalsdorf ist für die RNA des Virus gerüstet. Mit Kopfbedeckung, Handschuhen und in einen Schutzmantel gehüllt bereitet Uli Walther die Abstriche mit notwendigen Reagenzien auf, die anschließend in den Geräten analysiert werden. Nummerierte Probenröhrchen sorgen für die Anonymität der getesteten Personen. Nach Auswertung fließen die Ergebnisse in die COVID-Statistik ein und erhält die getestete Person per SMS oder E-Mail das international gültige Zertifikat. Eine Anmeldung über das offizielle Screening-Portal https://apotheken.oesterreich-testet.at, wo man in der gewünschten Apotheke einen freien Termin buchen kann, erleichtert die administrative Abwicklung vor Ort. In der Apotheke Kalsdorf wird von Montag bis Samstag von 8:00 bis 12:00 Uhr und an den Nachmittagen (ausgenommen Donnerstag und Samstag) von 15:00 bis 18:00 h getestet und ausgewertet. „Wir testen diesen Donnerstag vor Silvester auch am Nachmittag, und wer am Freitag, 31. Dezember am Vormittag kommt, erhält sein Ergebnis auch noch am selben Tag, damit man mit gutem Gefühl die Familie treffen kann“, sagt Walther.