Die Zwei scheint heuer eine besondere Rolle für Oldtimer-Fans zu sein: Die Südsteiermark Classic feiert ihr 20. Jubiläum – am vom 20. bis 23. April 2022 ist man unterwegs. Halt macht die Jubiläumsauflage auch in der Stadtgemeinde Frohnleiten.

FROHNLEITEN. Nicht wenige Herren und Damen schlüpfen in historisch-schicke Kleidung, wenn sie sich hinter die Steuer ihrer Oldtimers klemmen, um bei den Südsteiermark Classic dabei zu sein. Sehen und gesehen werden ist nur ein Teil der Veranstaltung, im Vordergrund steht das Auto als zeitloses Kunstwerk. Nächsten Freitag ist die "fahrende Nostalgie" in Frohnleiten zu bestaunen,

114 Jahre altes Modell dabei



Alle Modelle mit einem Baujahr vor 1950 haben einen fixen Startplatz bei der bekannten Oldtimer-Rallye, die heuer "Geburtstag" feiert. 160 Fahrer:innen und ihre Beifahrer:innen aus zehn Nationen sind dieses Mal dabei. Das älteste Modell, das an den Start geht, hat übrigens das Baujahr 1908: Ein Brasier voiture de course mit immerhin 95 Pferdestärken wird vom Liechtensteiner Erich Hoop gelenkt. Die "jüngsten" Modelle haben das Baujahr 1972.

Die Oldtimer sind wieder in der Stadtgemeinde Frohnleiten zu sehen.

Sonderprüfung in Frohnleiten



Klassik, sportlicher Ehrgeiz, Exklusivität und Begeisterung, das sind die Zutaten der Südsteiermark Classic. Es gilt, an drei Fahrtagen die Süd-Ost-Steiermark-Runde zu bewältigen und zeitgleich 22 Sonderprüfungen – unterschiedliche kürzere Rennen – zu absolvieren.

Eine dieser Sonderprüfungen startet beim Hoaterwirt in der Schrems, zuvor machen die Fahrzeuge am Frohnleitner Hauptplatz Station. Für Zuseher:innen ist das Aufgebot der Oldtimer ein tolles Spektakel – einfach am Streckenpunkt Hauptplatz vorbeikommen und die historischen Wagen in Aktion erleben. Für Interessierte gibt's kostenlos Südsteiermark-Classic-Kataloge mit umfangreichen Infos zu den teilnehmenden Fahrzeugen.

sind die Oldtimer und Fahrer:innen beim Etappenziel Frohnleiten, von 10 bis 11.45 Uhr ist die Sonderprüfung "Rechbergrennen" zu sehen, Start ist beim Hoaterwirt.

Mehr Infos zu dieser Oldtimer-Rallye gibt es hier:



