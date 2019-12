Landjugend Frohnleiten tanzt ins neue Jahr

Am 28. Dezember lädt die Landjugend Frohnleiten, we alle Jahre, recht herzlich zum Landjugendball im Gasthaus Dorfwirt in Adriach ein. Einlass ist ab 20 Uhr und eröffnet wird der Ball mit einer einstudierten Polonaise, welche um 21 Uhr stattfindet. Danach übernimmt die Gruppe Steiraseiten die Tanzfläche, bis um Mitternacht die Besucher mit einer Mitternachtseinlage überrascht werden. Karten sind beiden Landjugendmitgliedern oder an der Abendkasse erhältlich.