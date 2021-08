Die Unwetter der letzten Tage haben insbesondere im Raum Graz zu teils großen Schäden geführt. Diese wären ohne das umfassende Hochwasserschutzprogramm von Land Steiermark und Stadt Graz aber noch beträchtlich höher, wie der für die Schutzwasserwirtschaft zuständige Landesrat Hans Seitinger erläutert: „Das vor mehr als zehn Jahren gestartete Hochwasserschutzprogramm hat seine Wirkung gezeigt, dennoch gilt es insbesondere nach den letzten Erfahrungen, die Schutzmaßnahmen weiter auszubauen, um die Bevölkerung zu schützen. Allein im Raum Graz konnten dieses Jahr durch Maßnahmen der Schutzwasserwirtschaft Schäden im Ausmaß von rund 25 Millionen Euro verhindert werden.“ Das Rückhaltebecken Raababach war beispielsweise bis 30 Zentimeter unter der roten Warnmarke gefüllt, was beinahe einem hundertjährlichen Ereignis (HQ100) entspricht. Aktuell in Bau befindet sich ein weiteres Projekt beim Raababach, nämlich in Gössendorf. Es soll nach Fertigstellung heuer 296 Objekte schützen.