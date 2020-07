Silvio Samoni präsentierte seine brandneue CD in der Shoppingcity Seiersberg!

Zu seinem 10-jährigen Bühnenjubiläum

präsentierte der beliebte Schlagerstar

Silvio Samoni, seine brandneue CD

,,Lust am Leben" auf der Bühne am Schauplatz

in der Shoppingcity Seiersberg.

Silvio Samoni überzeugte alle Gäste

mit seiner einzigartigen Stimme,

bekannt auch als ,,Die goldene Stimme vom Wörthersee".

Das Publikum hörte bei seiner CD-Präsentation,

den Titelsong aus seinem gleichnamigen Album,

sowie ,,Caruso" und ,,Luna Mezzo Mare"

auf dem Schauplatz in der Shoppingcity Seiersberg.

Natürlich, auch viele seiner schon bekannten Hits,

aus seiner langjährigen Karriere auf der Bühne.

Der Ansturm auf die brandneue CD war enorm

und viele der zahlreich erschienen Fans,

ergatterten auch ein Foto mit ihrem Idol,

bei der anschließenden Autogrammstunde.