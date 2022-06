Die Pfarren Kalsdorf, Fernitz, Hausmannstätten, Heiligenkreuz und Allerheiligen bilden den Seelsorgeraum Kögelberg. Am Sonntag fand unter großer Beteiligung der Bevölkerung eine Sternwallfahrt zum Namensgeber statt.

Der Kögelberg befindet sich im Gemeindegebiet von Heiligenkreuz am Waasen. Dort wurde bei Grabungsarbeiten die Darstellung eines Kopfes aus der Zeit um 5400 vor Christus gefunden, die im Archäologie-Museum im Schloss Eggenberg ausgestellt ist. Diese Darstellung findet sich auch am Logo des Seelsorgeraums. „Aus allen Pfarren kamen Wallfahrer zu Fuß, per Auto oder Fahrrad zum Fest am Fuß des Kögelbergs, der auch der geografische Mittelpunkt des Seelsorgeraumes ist“, sagte Pastoralreferentin Angela Lendl. Nach dem Gottesdienst mit Pater Paulus Kamper und Pfarrer Alois Stumpf fand ein gemütliches Beisammensein in einer Buschenschank statt.