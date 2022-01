Zeitlos - Immer hat jemand Schuld

Habe in letzter Zeit viel geschrieben. Ein Tanz, aber auch Besessenheit zwischen Wörtern, Erkenntnissen, Transformation. Einfach drauflos! So wie ich bin! Drauf los schreiben, nicht abschreiben wie in der Schule vom Nachbarn, meine eigene Geschichte entsteht aus dem was war, ist und vielleicht schon den Weg weist in die Zukunft. Den Augenblick lass ich mir trotzdem nicht nehmen. Jetzt ist Ruhe! Die Sonne scheint, heute weg von Schreiben. Zu Mittag endlich mal mit dem Taxi weg, zum Backhendlwirt ins Schaftal, einen köstlichen Salat, eine Hendlbrust für Johannes. Glitzernder Schnee, immer der nette Taxifahrer - gemeinsam auf einer Spritztour sein! Weg vom Gas, oder anders positionieren? Loslassen, aber auch weglassen! Freundinnen rufen an, wo ich glaube, ich bin der Psychiater. Frauen, die ihr Leben immer im Griff hatten und es wohl auch noch tun, weil sie weiter funktionieren, für andere. Wenig für sich was übrigbleibt, was Qualität hat, aber die Quantität ist Qualität. Weil sie alle sich noch um andere kümmern und nicht nur die Selbstsucht stärkt, sondern um für andere da zu sein, manchmal auch als Ablenkungsmanöver, um nicht zu viel über sich selbst nachdenken zu müssen!

Ich erlaube mir zu sagen: Eine Scheiß Zeit! Unausgenommen für jeden, jeder kommt auf irgendeine Weise dran! Freundinnen, manche in einer Doppel- andere sogar eine Dreifachrolle "aufdividiert", Beruf, Familie, die Schwiegermutter pflegen - so noch nebenbei! Jeder redet so viel, definitiv raubt die aktuelle Situation vielen schon die Kraft. Aber für mich ist es schön, auch hier und wie ich bin, meinen geliebten Freundinnen zuhören zu können, auf Augenhöhe, ob es die Oberärztin von einer Klinik ist, oder die Schulfreundin in Locarno, die einsam ist, depressiv und manchmal sich mit etwas Alkohol sedieren muss oder ein netter Mann, der nicht so ganz der Intelligenteste ist, sein Leben trotzdem schafft. Auch ihm erschlägt das Alleinsein, oder die Dame, die das auch nicht so aushält und auch nach Hilfe, nach einem Betreuer schreit, im gleichen Zug wieder alle Reißaus nehmen, weil sie wie ein Kelomat ist, nur mehr schreit ...

Zwischen Alleinsein und allein sein wollen, kann das Wort Einsamkeit, brutal mit allen Facetten, aber auch das Wort, für sich selbst Zeit zu nehmen, sich selbst genug sein, mit sich ins reine kommen, das Wort Zufriedenheit auch mit allen schönen Facetten entstehen.

Aber vielleicht kommt man dann irgendwann soweit, der in der Zufriedenheit ist, mit denen, ich würde es nicht sagen, die einsam sind, sondern, die auch auf dem Weg sind - es mit ihnen zu teilen.

Man räumt ihnen nämlich auch die Chance ein, in ihrem Leben auch immer etwas verändern zu können ... Die Situation von Außen ist nicht einfach, wir müssen unser eigener Transformator sein, um gegen der Eskalation auch Manipulation von Außen gewachsen zu werden. Das Wort beinhaltet "wachsen" vielleicht!

Inzwischen strecke ich meine Hände aus ...

Aber ich kann auch bald nicht mehr! Es scheint die Sonne, und ich mache heute einen Ausflug, ich ganz alleine ... ❄️❄️❤️❤️ Holladrio!