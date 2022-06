In Linz trugen in der Vorwoche die Gewichtheber ihre Staatsmeisterschaften, Österreichischen Meisterschaften und die Meisterschaften der Masters aus. Die Athleten vom AC Feldkirchen waren an der Hantel sehr erfolgreich und erzielten Ergebnisse, die sich sehen lassen können.

Alexander Jöbstl startete in der Klasse bis 55 kg. Der 16jährige Feldkirchner stemmte mit 61 kg im Reißen und 70 kg im Stoßen seine persönliche Bestleistung und holte sich den Staatsmeistertitel. Frontman Julian Heidenbauer stellte in der Klasse bis 109 kg im Zweikampf zwei neue steirische U23-Rekorde auf. Mit 156 kg im Reißen und 184 kg im Stoßen wurde der Raaba-Grambacher in seiner Klasse Staatsmeister und Österreichischer Meister der U23. Thomas Greiner wurde in der Klasse +109 kg Meister der Masterklasse 3 und erzielte in der allgemeine Klasse Platz 6. Alexander Pabst wurde Österreichischer Meister der Masterklasse 3 (bis 89 kg). Gut lief es für Katrin und Ernst Diglas, die in der Masterklasse jeweils Silber holten.