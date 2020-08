Unterliga Mitte: Die Werndorfer nehmen den zweiten Anlauf zum Aufstieg, haben aber Konkurrenz.

Schwer motiviert geht der SV Fliesen Garber Werndorf in die neue Saison der Fußball-Unterliga Mitte. Im abgelaufenen Spieljahr, oder dem, was davon übrig blieb, hat die Elf unter Trainer Hannes Reinmayr die Liga ja glasklar dominiert. 13 Spiele wurden ausgetragen, alle 13 Partien haben die Werndorfer souverän gewonnen. Nach dem Ende der Herbstrunde 2019 betrug der Vorsprung satte elf Zähler. "Ganz ehrlich ärgere ich mich heute noch darüber, wie wir als Spitzenreiter behandelt wurden. Der Verband hat überhaupt nichts für uns getan, es gab null Unterstützung", denkt Reinmayr an das fußballlose Frühjahr zurück. Vielleicht gerade deswegen nimmt Werndorf jetzt den zweiten Anlauf und möchte den Sprung in die Oberliga schaffen. Trainiert wird seit 13. Juli, alle Spieler sind geblieben, dazu wurden mit David Zink, David Grössinger und Rene Maierhofer drei Neue als Verstärkung geholt. “Aber wir sind nicht so blauäugig, zu glauben, dass das ein Selbstläufer wird, es wird sicher viel schwieriger für uns als in der vergangenen Saison“, schätzt Reinmayr.



Schlatzer will überraschen

Zum Auftakt am 28. August geht es (aus Reinmayrs Sicht) gleich gegen einen Titelkonkurrenten, gegen den SC PORR Unterpremstätten. Dort hadert Coach Gerhard Schlatzer mit den großzügigen Urlaubsplänen seiner Kicker. "Aber wir sind gut unterwegs, und alle sind froh, dass es bald wieder losgeht." Als Titelfavorit sieht Schlatzer seine Elf nicht, aber: “Wir haben das Potenzial zu überraschen.“

Grambach bleibt realistisch

Ebenfalls hoch eingeschätzt wird neben den GAK Amateuren der SV Technopark Raaba-Grambach. Was Neo-Trainer David Mayer, der aus Mariatrost kam, nur einen Lacher kostet: “Wir wollen realistisch bleiben, unser Ziel ist der Klassenerhalt.“ Übrigens: Mit Robin Friesenbichler darf Grambach auf neuen Schwung im Angriff hoffen.