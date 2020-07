Geschäft mit Anmut eröffnet in Kalsdorf

Schon der Name verweist auf einen Laden mit Charme: In Kalsdorf eröffnet am 3. August mit eigenArt ein Geschäft, das auf 200 Quadratmeter außergewöhnliche Kleinmöbel, Wohnaccessoires, Dekoartikel und Geschenkideen für jeden Anlass bietet. Seit Karl und Dagmar Wolf 2018 ihre Trafik im Süden von Kalsdorf eröffneten, war das Geschäftslokal zwischen Trafik und SPAR verwaist. Jetzt machte das Ehepaar aus dem Shop in der Koralmstraße ein Schmuckkästchen, in dem es Edles von Kerzen bis zu schicken Kommoden oder gemütlichen Chaiselongues gibt. Es sind individuelle Kleinode, die jeder Wohnung und jedem Garten eine besondere Note verleihen. „Wir setzen mit eigenArt auf Stücke, die es nicht überall gibt und die zum Hingucker werden“, sagt Karl Wolf. Zur Geschäftseröffnung gibt es ein großes Gewinnspiel.