"Kenny's" erweitert Gastro-Angebot in der Gemeinde Seiersberg-Pirka. Nachhaltigkeit ist dem Unternehmen wichtig.



GRAZ-UMGEBUNG. Es begann als kleines Unternehmen von zwei Studenten. Mittlerweile gibt es von "Kenny's" bereits neun Standorte in Österreich. Ein neuer kam jetzt in Seiersberg-Pirka hinzu. Auf der Speisekarte des Trend-Lokals stehen neben frisch gepressten Smoothies, spezielle hawaiianische Poke Bowls, köstliche Waffeln mit großer Auswahl an Saucen sowie ausgezeichneter Kaffee

"Kenny´s" gibt es jetzt auch in Seiersberg-Pirka.

Foto: Prontolux/Lizz Krobath

Selbst kreativ sein



Im neuen Lokal kann man sich vordefinierte Poke Bowls oder eigene Bowls zusammenstellen. Der Kreativität seien dabei keine Grenzen gesetzt. Die Zutaten wurden so ausgewählt, dass jede Bowl sättigt, gesund ist und vor allem sehr gut schmeckt.

Veganes Angebot



Der Erfolg der Firma bestehe nicht nur in der Entwicklung und Herstellung von hochwertigen Produkten. Nachhaltigkeit und soziales Engagement stehen für die Unternehmensführung an oberster Stelle. Deshalb werden alle Produkte komplett vegan angeboten.

