Das ultraschnelle Internet 5G soll langfristig gesehen Innovationschancen für den stationären Einzelhandel schaffen.

GRAZ-UMGEBUNG. Der Ausbau der neuen Mobilfunkgeneration 5G schreitet in Österreich voran und eröffnet nicht nur den Haushalten und der Industrie völlig neue Digitalisierungschancen. Auch im stationären Einzelhandel soll der neue Technologiestandard ein hohes Innovationspotential im Bereich von Smart Retail Anwendungen möglich machen.

Start: Erstes Halbjahr 2022

Als erstes Einkaufszentrum in Österreich startete die ShoppingCity Seiersberg eine 5G-Partnerschaft mit Österreichs führendem Mobilfunkanbieter A1 und stellt damit die Weichen auf die Zukunft des stationären Einzelhandels. Nach einer umfassenden Planungsphase beginnen die Projektpartner Anfang 2022 mit den Ausbauarbeiten in den Räumlichkeiten in Seiersberg. Die Inbetriebnahme der neuen 5G-Versorgung ist für das erste Halbjahr 2022 geplant.

Die Partschnerschaft mit A1 soll für Kunden und Mieter in der ShoppingCity ein Profit sein.

Neue Anwendungen

Ziel der Partnerschaft sei es, Einkaufskunden der ShoppingCity Seiersberg sowie den über 180 Shop-Betreibern den durch die ultraschnelle Mobilfunktechnologie in den kommenden Jahren neue Anwendungen nach internationalen Maßstäben zu ermöglichen.

"Technolgischer Fortschritt"



„Technologischer Fortschritt ist ein wichtiger Teil unserer Zukunftsstrategie. Deshalb setzen wir als erstes Einkaufszentrum in Österreich voll auf die neue Mobilfunkgeneration, um den Besuchern das modernste Shopping-Erlebnis zu ermöglichen und den Shop-Betreibern einzigartige Digitalisierungschancen zu eröffnen. Wir freuen uns dieses Projekt gemeinsam mit unserem Digitalisierungspartner A1 umzusetzen zu dürfen", so die ShoppingCity-Eigentümer Christian Guzy und Martin Klein.

