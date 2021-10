Zwei neue Sanierungsstandorte eröffnen in Graz-Umgebung.



"Mit unseren beiden steirischen Standorten in Seiersberg-Pirka und Raaba-Grambach machen wir nicht nur das Dutzend an Soluto-Standorten in Österreich voll, sondern Soluto ist nun auch österreichweit flächendeckend vertreten.", freut sich Eigentümer Martin Zagler. Die beiden Franchispartner Mario Sattler (Seiersberg-Pirka) und Thomas Anhell (Raaba-Grambach) können auf langjährige und einschlägige Berufserfahrung in Führungspositionen verweisen. Die interne Schulung wurde in den vergangenen Wochen in der hauseigenen Akademie in Korneuburg (NÖ), dem Firmensitz von Soluto, absolviert. Die neuen Teams wurden auf ihre Sanierungstätigkeiten umfangreich vorbereitet. "Ich freue mich auf die neue Herausforderung, darauf neue Wege zu gehen und dabei die Dynamik von Soluto mitzunehmen und unsere Kunden ebenso damit zu begeistern", so Mario Sattler über den bevorstehenden Start seines Solute-Franchisestandortes in Seiersberg-Pirka. "Mit den gelebten und erfahrenen Werten kann ich mich absolut identifizieren. Das war mir bei meiner Entscheidung Soluto-Franchispartner zu werden sehr wichtig."