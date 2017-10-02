OLDTIMER UND TRAKTORTREFFEN 2017 DER ORGSNISATOR KARL PÖSINGER LUD WIEDER EINMAL SEINE FREUNDESGRUPPE DIE GERNE MIT IHREN OLDTIMERTRAKTOREN FAHREN ZU EINEM AUSFLUG EIN AUS DEN UMLIEGENDEN DÖRFERN .ZWEI AUSFAHRTEN AM WOCHENENDE OLDTIMER UND TRAKTORTREFFEN 2017 GROSSER TAG FÜR TRAKTORLIEBHABER DER ÄLTEREN GENERATION AM SONNTAG,DAS WETTER. ALLGEMEIN SPRICHT MAN VON KAISERWETTER DIE OLDTIMER TRAKTORFREUNDE NENNEN ES LOGISCHERWEISE TRAKTORWETTER. IN LAUFNITZDORF ( GWÖLB ) SCHON BEI STARTAUFSTELLUNG HERRSCHT BESTE STIMMUNG DIESMAL GING ES MIT 40 TRAKTOREN VON SEINEN ANWESEN IN LAUFNITZDORF ( GWÖB ) RICHTUNG LAUFNITZGRABEN.ZUR SEINER SOGENANNTEN ( HUBE ) ALLERDIN NICHT IMMER AUF DER STRASSE SONDERN AUCH AUF UNBEFESTIGEN WEG ZUR SEIN HUBN DA GAB ES EINE ERFRISCHUNG NATÜRLICH MIT ALLERBESTER VERPFLEGUNG FÜR DIE TEILNEHMER UND GÄSTE ES GAB GULASCH AUS DEM KESSEL.NACH EINEN GEMÜTLICHEN NACHMITTAG BEI HOCHSTIMMUNG BEVOR DIE TRAKTOREN WIEDER HEIMWÄRTS TUCKERTEN.
02.10.2017, 06:50 Uhr
TRAKTORENVETERANEN 2017
0