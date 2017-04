28.04.2017, 18:36 Uhr

Warum man Französisch lernen soll

Stattegg: Möstl | Wer eine neue Sprache lernt, dem eröffnet sich Schritt für Schritt eine neue Welt.

Wenn man in ein Land reist, wo diese Sprache gesprochen wird,

in diesem Fall Frankreich, Schweiz oder Belgien oder Monaco oder Westafrika, Kanada oder die Insel La Reunion im Indischen Ozean, oder der Maghreb mit Algerien, Marokko oder Tunesien, der fühlt sich dort einfach wohler,man

versteht die Sehenswürdigkeiten, die Geschichte der Region, viel besser, wenn man die Sprache spricht.

Zu Hause kann man auch französisches Fernsehen empfangen (in Österreich zum Beispiel TV5Monde Europe über den Satellit Astra), man kann im Internet französische Tageszeitungen (Le Monde) und andere Inhalte lesen (Newsletter), man versteht die reiche Chanson Tradition der Franzosen (Brel,Piaf usw.), und man kann Kinofilme in der Originalsprache verfolgen.

Deshalb mein Rat: lernen Sie diese Sprache!

Sprachkurse gibt es als Superlearning oder als Software oder als Buch mit CD Beilage.

