Kalsdorf: Mit dem Fahrrad um die Welt

In der Aula der VS Kalsdorf berichtet Niko Krauland am 12. Mai um 19:00 Uhr über seine abenteuerliche Reise mit dem Fahrrad um die Welt. Gestartet in Salzburg, legte der Weltenbummler in 17 Monaten 22.000 km zurück. Krauland war in 22 Ländern, darunter Kirgisistan, Iran, Usbekistan, Tadschikistan, Laos und Kambodscha fernab der Touristenpfade unterwegs, kämpfte sich im südlichen Afrika durch die Bergwelt Lesothos und radelte entlang der Seidenstraße. In seinem Vortrag nimmt der Globetrotter die Zuhörer mit auf seine tollkühne Radtour quer durch die Welt und erzählt von fremden Kulturen, Begegnungen mit Bettelmönchen in Thailand oder Farmern im Swasiland und von seinen Schlafplätzen auf Parkbänken, verlassenen Hütten, Moscheen oder im Bambus-Verschlag. Eintritt: freiwillige Spende.