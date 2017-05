Bürgermeisterfrühstück in Hausmannstätten

02.05.2017, 00:00 Uhr

Wünsche und Anregungen unbürokratisch bei Kaffee und Kipferl vorgebracht.„Das Frühstück nimmt die Hemmschwelle, ein Anliegen vorzutragen“, sagt Kirchsteiger. Zahlreiche Hausmannstätter machten in der Vorwoche davon Gebrauch. Ein Schwerpunkt der Anfragen betraf den zunehmenden Straßenverkehr, überhöhte Geschwindigkeiten und die Parkplatzsituation. Zu dieser konnte Kirchsteiger Positives berichten. „Wir errichten bei der Neuen Mittelschule einen Gehsteig hinunter zur Turnhalle“, informierte der Bürgermeister. Dazu wurde ein Grundstück angekauft, auf dem auch zusätzliche Parkplätze entstehen. In Planung sei auch ein umfassendes Verkehrskonzept von der Kreuzung mit der Fernitzer Straße bis zum Friedhof. Dort soll die Straße saniert und die Parkplätze neu eingezeichnet werden. Dann soll auch Schluss mit dem Parken bis zur Hausmauer sein, damit Fußgänger mit Kinderwagen den Gehweg benützen können. Schon in diesem Sommer wird die Straße von der Kreuzung mit der Fernitzer Straße bis zum Kirchweg saniert und der Gehsteig verbreitert.