Flächenwidmungsplan: Lösung für den Verkehr

19.09.2018, 05:30 Uhr

Gratwein-Straßengel legt Vorschläge für gemeinsame Nutzung des Gemeindegebiets vor.

Gratwein-Straßengel. Ob ein Haus gebaut werden oder ob ein Stück Land grün bleiben kann, wird alle zehn Jahre in den Flächenwidmungsplänen der Gemeinden festgehalten. Heuer legt die Marktgemeinde Gratwein-Straßengel der Landesregierung ihre Vorhaben für die Nutzung einzelner Grundstücke vor. Die WOCHE hat mit Bürgermeister Harald Mulle darüber gesprochen, was sich in der größten Gemeinde des Bezirks tun wird.

Wohnraum für die Jugend

Hochwasser und Maßnahmen

Entschärfung für Gratwein

"Die Entwicklung ist sehr zufriedenstellend. Und so darf es weitergehen, wenn auch in einer eher gedrosselten Geschwindigkeit", sagt Mulle. Insgesamt gab es 500 Änderungen. Zwei Jahre wurde daran gearbeitet. An der grundlegenden Aufteilung des Gemeindegebiets in unterschiedliche Nutzungsflächen werde sich nicht viel ändern, denn "wir wollen eine lebenswerte Gemeinde bleiben und nicht alles 'zersiedeln'".Auf bislang dichter besiedelten Flächen beziehungsweise in den Ortskernen könne wiederum für die zukünftigen Gemeindebürger Wohnraum geschaffen werden. "Trotzdem müssen wir sorgfältig mit Bauland und sensibel mit Grünflächen umgehen. Die Jugend soll bleiben und sich wohlfühlen in einem attraktiven und leistbaren Umfeld", so Mulle. So soll etwa das Gebiet rund um den Bahnhof vor allem für Pendler von größerem Nutzen werden.Gratwein-Straßengel geht mit der Wetterprognose. Gefahrenzonen für Hochwasser sind in den Plänen entsprechend markiert. Als erste Gemeinde überhaupt wurde auch an die Hangwasser gedacht. "Dort können keine Wohngebiete entstehen. Auch Maßnahmen für einen weiteren Hochwasserschutz sind gesetzt", so der Bürgermeister. Und damit sich auch niemand von lästigen Gerüchen, die nun einmal in der Landwirtschaft aufkommen können, gestört fühlt, wurden ebenso sogenannte Geruchskreise eingeplant.Auch beim Thema Infrastruktur tut sich was in der Marktgemeinde. Im Örtlichen Entwicklungskonzept (das auf 15 Jahre ausgerichtet ist) ist ein Gesamtverkehrskonzept enthalten, welches das Bewusstsein schärfen soll, eine Verkehrslösung mit Nachdruck zu verfolgen. Dafür hat sich vor allem die ÖPV seit Jahren eingesetzt. Nachdem die problematischsten Verkehrspunkte gemeinsam eruiert wurden, wurde anhand Verkehrsmessungen und Berechnungen ein Konzept erstellt. So könnte etwa eine Einbahnregelung oder ein Kreisverkehr vor allem für die Reinerstraße und die Oswalderstraße im Ortsteil Gratwein Abhilfe schaffen."Erleichterungen wären wünschenswert. Solange es noch keine Autobahnauffahrt gibt, erreichen uns Menschen aus dem Bezirk Voitsberg nämlich über diese Straßen. Und das bedeutet mehr Verkehr", sagt Mulle. Die engen Straßenführungen, unsichere Gehwege und nicht vorhandene Radwege sorgen für Handlungsbedarf. "Gemeinsam können wir daran arbeiten, so auch den Ortsteil richtig zu beleben", sagt ÖVP-Gemeinderätin Birgit Krainer. Mehr Begegnungszonen im gesamten Gemeindegebiet sind angedacht, lässt Mulle wissen.