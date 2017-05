Lichtspiele in Gratkorn

In Gratkorn zeigt sich Musikschullehrer, Percussionist und Mojitos-Bandmitglied Peter Wirth von einer anderen künstlerischen Seite. In der Kunst- und Musikschule Gratkorn ist seine Foto-Ausstellung „Lichtspiele – Stadt, Land Meer“ bis Anfang Juli zu sehen, die Vernissage ist am, 12. Mai um 19:00 Uhr. Kuratiert wird die Ausstellung von Zsuzsanna Lutscher Nagy, die Musik kommt von den Mojitos.



In der Fotografie faszinieren Wirth die Lomographie und analoge Versuche mit Mehrfachbelichtungen. Jetzt hat er das Übereinanderschichten mehrerer digitaler Fotos für sich entdeckt. Bei seinen Lichtspielen mit Farben und Formen sind Ähnlichkeiten mit moderner Malerei gewollt.