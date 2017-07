Lipizzaner galoppieren auf der Gleinalm

26.07.2017, 05:30 Uhr

"OberGraz" lockt mit einem besonderen Almerlebnis: Wanderer treffen auf Lipizzanerstuten.

55 Lipizzaner warten

Auf dem Rücken der Pferde liegt bekanntlich das Glück der Erde – auf dem der Lipizzaner sogar ein Weltkulturerbe. Das vierbeinige Aushängeschild der Wiener Hofreitschule wird seit 1920 im weststeirischen Piber bestens versorgt und gezüchtet. Im Sommer genießen die Jungstuten jedoch die Frische auf der Brendlalm.Wer die Pferde, die einen Hauch Habsburgermonarchie versprühen, aus unmittelbarer Nähe sehen will, für den hat der Tourismusverband "OberGraz" ein besonderes Almerlebnis geplant. Knappe 25 Gehminuten vom Gleinalmschutzhaus entfernt lässt die unberührte Natur der Brendlalm rasch den Alltagsstress vergessen. Für Wanderer und Ruhesuchende ist der Anschluss zum weststeirischen Jakobsweg ein beliebtes Tagesausflugsziel. Richtung Schutzhaus, vorbei an Murmeltieren und allerlei Wildkräutern, kann die Gleinalm an bestimmten Terminen auch mit dem Fahrrad oder Auto erreicht werden. An fünf autooffenen Tagen (s. Infobox) gibt's jetzt die Möglichkeit zur Almerlebnisführung bei den jungen Lipizzanerstuten."Oberhalb der Baumgrenze erlebt man ein einzigartiges Almfeeling", sagt Tourismusmanagerin Meike Brucher, "hier sind Klima und Bodenverhältnisse ideal für die Lipizzaner". Diese Faktoren beeinflussen maßgeblich Langlebigkeit, Widerstandsfähigkeit und Gesundheit der Tiere – was bereits in Piber und dem slowenischen Ort Lipica, dem Namensgeber der Pferderasse, bewiesen wurde. Auf der Brendlalm wird außerdem der Muskelaufbau gefördert, die Lunge gestärkt und die Grundkondition trainiert.Während die Junghengste Besucher seit Jahren zu Führungen auf die Stubalm locken, ist die Erlebniswanderung auf der Gleinalm ein Novum, sagt Brucher stolz. Rund 55 der weißen Pferde und die Gestütsmitarbeiter erwarten die Wanderer. Ihnen wird bei einer einstündigen Führung alles über Aufzucht, Haltung, Eigenheiten sowie das Leben auf der Alm während der Sommermonate erzählt.



Termine

5., 6. und 24. August sowie 2. und 3. September; Beginn jeweils um 16.15 Uhr. Ein Shuttle-Service ist ab Übelbach möglich. Infos und Anmeldung: Tourismusregion "OberGraz" unter 03127/41355-30 oder office@obergraz.at (Shuttle-Service unter 0664/3950682)