LJ Graz-Umgebung holt sich Vizetitel

20.07.2017, 05:00 Uhr

Redebewerb

Grund zum Feiern hatten auch die Spontanredner. Nach zwei Durchgängen stand Samstagnachmittag fest: beide steirischen Teilnehmer sind unter den Top Acht und somit in den K.O.-Durchgängen. Dort schlugen sie sich bis ins Finale durch.Beim Duell um Platz drei ging der Stubenberger Peter Windhaber (LJ Bezirk Hartberg) als Sieger hervor und holte sich somit die Bronzemedaille. Der Oberwölzer Clemens Leitner (LJ Bezirk Murau) musste sich im Duell um Platz eins dem Kärntner Peter Leutgeb geschlagen geben und ging mit der Silbermedaille nach Hause.Derartige Platzierungen in der Spontanrede, die auch als Königsdisziplin unter den Redekategorien gilt, zeugen von schneller Auffassungsgabe, Wortgewandtheit, gutem Auftreten und rhetorischen Fertigkeiten. Innerhalb nur einer Minute Vorbereitungszeit müssen sich die Spontanredner eine zwei- bis vierminütige Rede zu einem gezogenen Thema zurechtlegen und dann dementsprechend präsentieren; ein guter Inhalt mit klaren Argumenten und ein entsprechendes Auftreten sind dabei ausschlaggebend.Mit insgesamt vier Medaillen im Gepäck fuhren die steirischen Teilnehmer also wieder nach Hause: Gold und Silber gab es für die beiden Teams beim Wissenswettbewerb „4er-Cup“, Silber und Bronze gab es für unsere Spontanredner.