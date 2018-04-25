EIN GANZ BESONDWEES MODE-EVENT FAND AM 24.4.2018 IM SENIORENZENTRUM ADRIACH STATT. DORT KONNTEN BEWOHNER TEILWEISE UNTERSTÜTZT VON VERWANDTEN ODER MITARBEITERN DER SOZIALEN BETREUUNG NACH HERZENSLUST IN DER NEUESTEN MODE STÖBERN,UND NATÜRLICH AUCH EINKAUFEN IN RUHIGER UND ANGENEHMER ATMOSPHÄRE OHNE HEKTIG DIESES ANGEBOT WURDE GERNE GENUTZT VON DEN SENIORINNEN.ZUM 3 MAL FAND EINE MODESCHAU MIT DEN BEWOHNERINNEN STATT.DAS MODEGESCHÄFT FÜR DICH AUS FROHNLEITEN STELLTE IHRE NEUESTE MODE VOR. DIE BEWOHNERINNEN FREUTEN SICH DAS SIE DIESE SCHÖNE BEKLEIDUNG ZEIGEN DURFTEN VON DEN BESUCHERN GAB ES VIEL APPLAUS.ORGANISIERT WURDE DIESE MODESCHAU VON HEIMLEITERIN SILVIA KUNGL UND IHREM TEAM,
25.04.2018, 20:11 Uhr
MODESCHAU IM SENIORENZENTRUM ADRIACH-FROHNLEITEN 2018
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