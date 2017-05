Die öffentliche Bücherei Lieboch lädt am 12. Mai um 20.00 Uhr zu einer Buchvorstellung. Die von der Lyrik her bekannte Autorin Birgit Winkler liest aus ihrem jüngsten Roman „Rot wie die Hoffnung“, einer berührende Geschichte rund um die Syrerin Ayasha, die sich auf der Flucht um einen palästinensischen Jungen annimmt. Sie weiß nicht, dass Tarek einer Schlepperbande angehört und am Verschwinden ihres Mannes Schuld hat. Während Ayasha in ihrer neuen Heimat Österreich Fuß fasst, scheitert Tarek an seiner nicht eingestandenen Schuld. Das Musikprogramm gestaltet das Liebocher Damenquartett Les noirStruments, Eintritt: freiwillige Spende.