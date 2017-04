Schauriges in Frohnleiten

Vom 2. bis 7. Mai wird Graz zur Krimi-Hauptstadt Europas. Die Criminale startet mit der ersten Frohnleitner Krimi-Nacht am 2. Mai um 19:00 Uhr bei Buch & Co mit den Autoren Claudia Rossbacher, Herbert Dutzler und Robert Preis. Judendorfs renommierter Krimi-Autor Robert Preis präsentiert seinen Kurzkrimi „Grafs Märchen“, in dem tausend Rosen und eine Leiche eine Rolle spielen. Karten VVK 19 Euro beim Tourismusverband und Ö-Ticket inkl. mörderischer Häppchen und krimineller Drinks.

Der größte Branchentreff der deutschsprachigen Krimiszene mit rund 200 Autoren findet in Graz statt. Neben der Landeshauptstadt und Frohnleiten werden aber auch Gratwein-Straßengel, Stainz, Wies, Leibnitz und Riegersburg nicht vom literarischen Verbrechen verschont. Neben einer Vielzahl an Lesungen mit Newcomern und Bestsellerautoren zählen die Lange Nacht des Krimis am 4. Mai im Theater am Lend, die Gala zur Verleihung der Krimipreise am 6. Mai und kriminelle Stadtführungen in Graz zu den Höhepunkten. Am Programm steht aber auch ein Fußballspiel der Krimiautoren gegen ausgewählte Häftlinge der Karlau (das Spiel ist nicht öffentlich), Gespräche mit einem Privatdetektiv oder ein Tatortreiniger im Kreuzverhör. www.die-criminale.de/programm.