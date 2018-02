Über 623.000 freiwillige Stunden

08.02.2018, 00:30 Uhr

Die Feuerwehren in Graz-Umgebung ziehen gemeinsam Jahresbilanz.

Ob Brandeinsatz oder technische Gebrechen: Die Freiwillige Feuerwehr und ihre Floriani sind rund um die Uhr im Einsatz. Wie viele Stunden dabei erbracht wurden, haben die insgesamt 70 verbandszugehörigen Feuerwehren mit ihren mehr als 500 Mitgliedern nun zusammengerechnet – und erzielen damit eine beachtliche Bilanz. Im Jahr 2017 wurden 623.220 freiwillige Arbeitsstunden geleistet. Das bedeutet zugleich einen Anstieg von 4.338 Einsätzen beziehungsweise rund vier Prozent im Gegensatz zum Vorjahr.Die unterschiedlichen Einsätze gliedern sich in 3.132 technische Einsätze, 1.033 Brandeinsätze und 173 Brandsicherheitswachen. Bei all den Einsätzen wurden 134 Menschen und 52 Tiere von den Feuerwehreinsatzkräften in Graz-Umgebung gerettet.

Weiterbildungen

Von der Theorie zur Wirklichkeit: Um sämtliche Einsätze mit voller Leistung erbringen zu können, müssen die Feuerwehrler regelmäßig an Weiterbildungen teilnehmen. "Mehr als 23.000 Stunden haben die Feuerwehrkameraden dafür aufgewendet", bestätigt Herbert Buchgraber vom Bereichsfeuerwehrverband Graz-Umgebung. Die Aus- und Weiterbildungen genießen einen hohen Stellenwert."Diese Leistungsbilanz kann sich sehen lassen. Alle erbrachten Leistungen im abgelaufenen Jahr 2017 erfolgten freiwillig und mit großem Enthusiasmus aller Feuerwehrkameraden zum Wohl der Bevölkerung", sagt der zuständige Bereichsfeuerwehrkommandant OBR Gerhard Sampt und dankt allen für diesen vorbildlichen Einsatz.