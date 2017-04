ÖAAB Hausmannstätten: Vizepräsident leitet Neuwahlen!

29.04.2017, 10:35 Uhr

Bei diesem Ortsgruppentag standen auch die Neuwahlen des ÖAAB-Vorstandes auf der Tagesordnung. ÖVP Bezirksobmann Mag. Ernst Gödl, Vizepräsident des Bundesrates, leitete die Wahl. Dabei wurde Walter Koller als Obmann wiedergewählt und Patrick Dorner als sein Stellvertreter neu in den Vorstand aufgenommen. Die übrigen Funktionen und Referenten wurden in ihrer Arbeit bestätigt.Das Team rund um Walter Koller ist mit den neuen und bestehenden Referenten sehr gut aufgestellt, die bereits am kommenden Montag, dem 1. Mai, wenn der 38. Radsporttag über die Bühne geht, ihr Organisationstalent unter Beweis stellen.