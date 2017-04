Old-Mack & Zeus gehen wieder auf Tour

30.04.2017, 09:10 Uhr

Nach div. Teilnahmen an Treffen wird heuer unser Saisonabschluss die Teilnahme am Int. Traktortreffen, der "Traktoria am Wolfgangsee" sein. Für alle die wieder die Touren begleiten wollen, unter www.old-mack.at könnt ihr im Reisetagebuch den Stand der Dinge erfahren.