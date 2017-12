Genuss mit gutem Gewissen

28.12.2017, 00:00 Uhr

„Ich bin eine von vorgestern, aber vielleicht bin ich gerade dadurch wieder modern“, lacht die Hitzendorferin. „Die Leute wollen wieder wissen, wo ihre Lebensmittel herkommen, und bei mir kommt außer den Sonnentor-Produkten alles, was in der Umgebung wächst“. Zu Gemüse, Obst, Brot, Selchwaren, Käse, Milchprodukten, Aufstrichen und Nudeln komplettieren jeden ersten Samstag im Monat frische Fische das Programm. Spath kommt aus einer Kaufmannsfamilie und hat sich mit dem Hitzendorfer Genussladen den Traum von einem eigenen Geschäft erfüllt mit der kundenfreundlichen Gratiszugabe der Entschleunigung. Ihre Stammkunden wissen das zu schätzen und erklärten das Lokal auch zur Kommunikationszentrale, wo man Leute trifft und bei einem Kaffee auch jemanden zum Zuhören hat. „Ich sehe mich auch als Stütze für die Bauern in der Umgebung“, outet sich Spath. „Das ist für mich nachhaltig, wenn gegessen wird, was gut schmeckt, gesund ist und von dem auch unsere Bauern leben können“.