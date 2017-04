Wissen, wie die Gastroszene tickt

26.04.2017, 06:30 Uhr

Mit dem Gastro-Paar vom 'Bartholomäer Kirchenwirt' sprechen wir über Herausforderungen der Branche.

WOCHE: Immer wieder ist vom großen Gastro-Sterben die Rede. Spüren die regionalen Wirte wirklich was davon?

Aber ist der Dorfwirt nicht Dreh- und Angelpunkt? Und ein bisschen Seelsorger für die Gäste?

Gerhard und Heike Jölli führen mit dem 'Bartholomäer Kirchenwirt' einen Familienbetrieb, der als "Hochzeitswirt" über die Gemeindegrenzen hinaus gefragt ist. Das funktioniert aber nur, weil sie wissen, wie die Branche funktioniert.Ja, schon. Trotz all der Liebe zum Beruf wird es schwierig, Freude daran zu finden. Vor allem, weil wir hauptsächlich nur noch vom Wochenendgeschäft leben. Wenn es jeden einzelnen Wochentag so voll wäre wie am Wochenende, dann gäbe es weniger Bedenken. Bei uns packt auch die gesamte Familie mit, damit vieles leichter fällt.Heute ist man auch nicht mehr allein im Ort. Es gibt unzählige Vereine, die ebenso für Speis und Trank sorgen.G. Jölli: Das stimmt schon – meist für die Stammgäste. Aber wir haben uns nie in private Angelegenheiten der Gäste eingemischt oder gar Politisches von uns gegeben. Und wenn wir zuhause sind, wird sowieso nicht über das, was im Gasthaus passiert ist, gesprochen. H. Jölli: Oft ist es eher umgekehrt: Weil wir ein Familienbetrieb sind, wollen viele Gäste von uns einiges wissen. Es fällt ihnen auch auf, wenn mal wer nicht da ist.

Der Kirchenwirt trägt die Auszeichnung 'Kulinarium-Steiermark-Betrieb'. Muss die Gastronomie etwas bieten können, um Gäste zu locken?

Butter bei die Fisch: Sind Nichtraucherschutzgesetze oder Registrierkassenpflicht wirklich ein Thema für die Gastronomie?

Ja, schon. In großen Tourismusregionen oder in größeren Schigebieten ist das anders. Auch Haubenlokale halten sich. Aber es gibt Leute, die wollen nur schnell und billig essen. Und jedes Möbelhaus hat schon einen Imbiss. Auch Tankstellen werden langsam, aber sicher immer mehr zum Wirtshausersatz. G. Jölli: Als ländliches Gasthaus ist es schwieriger, besonders hervorzustechen. Wir punkten mit einer kleinen regionalen Karte, die wir gut alle zwei Wochen wechseln. Es gibt genug Gäste, die das wirklich zu schätzen wissen. Außerdem bieten wir ab Mai Wildspezialitäten an. Als Jäger erledige ich das Wild selbst. Die Nachfrage zeigt, dass immer mehr Gäste wissen wollen, woher ihr Essen kommt und wie es zubereitet wird.H. Jölli: Die Registrierkasse war nie ein Problem. Für die Gastro ist sie immer eine Arbeitserleichterung gewesen. Wenn man eine Hochzeit mit 120 Gästen hat und alle Bons einzeln ausstellen muss – das wäre zu kompliziert. G. Jölli: Beim Nichtraucherschutzgesetz ist die Angelegenheit gegenüber den Wirtsleuten nicht fair. Die Diskussion darüber dauert schon viel zu lange. Es muss für alle gleich funktionieren. Die Bürokratie nimmt zu. Und das bringt für Wirte mehr Aufwand als gedacht.