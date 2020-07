Cocktails, feinste Live-DJs und eine Location, die zum Träumen einlädt – das alles findet man im Viertel 4.

Seit über fünf Jahren genießen die Grazerinnen und Grazer im Joanneumsviertel Summer-Feeling in the City, Cocktails, Drinks und Afterwork im Herzen der Grazer Innenstadt! Die Mittagspause etwas hinauszögern? Den Feierabend vorziehen? Warum nicht einmal Urlauber, Entdecker, Genießer in den heimischen Gefilden werden?Von Dienstag bis Samstag kann man bei Schönwetter im Viertel 4 ab 15.15 Uhr nach getaner Arbeit oder Shoppingtour chillen, tratschen und preisgekrönte Drinks genießen.

Untermalt wird das urbane Wohlfühl-Flair durch Live-DJs, die nicht nur für Stimmung, sondern auch für Abwechslung sorgen. Neben stadtbekannten Namen wie Robert Hitch, Steevy Matheano oder Trashtray wird „das Viertel“ auch zur Bühne für Newcomer und die Lounge damit zum Hotspot für all jene, die sich am Puls der Stadt bewegen wollen.Tischreservierungen für Feiern und Meetings in entspannter Sommer-Atmosphäre sind willkommen.

Im Viertel 4 mangelt es nicht an Special-Cocktails, aber auch an alkoholfreien Alternativen mangelt es nicht.

Foto: Sontacchi/jack-coleman.com

hochgeladen von Marketing WOCHE

Viertel 4-Specials

Dienstag: „Aperitivo Tuesday“ powered by Lillet

Donnerstag: „Dienstschluss“ powered by Steiermärkische Sparkasse

Samstag: „Strongbow Saturday“

Facts zum Viertel 4

Geöffnet bis 20. September 2020

Di – Sa: 15.15 – 22 Uhr

Joanneumsviertel Graz, Landhausgasse

www.viertel-vier.at

www.facebook.com/viertel4

instagram.com/viertel4

Geöffnet bis 20. September 202015.15 – 22 UhrJoanneumsviertel Graz, Landhausgasse