Das Albert-Schweitzer-Trainingszentrum schult pflegende Angehörige in einer eigenen "Übungswohnung", die nun um eine ganz besondere Küche erweitert wurde. Im Rahmen des Tag der offenen Türe am 6. März eröffnete Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß "Easy Lift", eine barrierefreie Küche, die vom Team Styria produziert wurde. "Die Kurse des Albert-Schweitzer-Trainingszentrums vermitteln die notwendigen Grundlagen rund um das Thema Pflege in der häuslichen Umgebung“, lobt Bogner-Strauß diese Einrichtung der Geriatrischen Gesundheitszentren.