Familienflüsterer Dr. Philip Streit teilt Gedanken, wie wir mit positiver Energie ins neue Jahr 2022 starten.

Dieser Jahreswechsel hat es in sich: Einerseits lädt er uns dazu ein, uns mit unseren persönlichen Vorsätzen zu befassen - etwa damit, im Beruf den nächsten Meilenstein zu erreichen oder endlich gesund zu leben. Andererseits ist da aber auch die große Frage: Wie geht es nun weiter? Wie entwickelt sich unser aller Alltag?



Was gute Vorsätze betrifft, ist hinlänglich bekannt, dass diese oft im Sand verlaufen. Oft liegt das daran, dass uns die Energie ausgeht und wir nichts Positives erwarten, weil uns Hoffnung und Zuversicht fehlen. Was können wir nun tun, um diese Hoffnung und Zuversicht in uns zu wecken?

Der berühmte Psychologe Philip Zimbardo, mittlerweile 88 Jahre alt, schlägt vor, diesen Satz zu kultivieren:

„The best is yet to come“.

Auf Deutsch: Das Beste liegt noch vor uns. Das bedeutet zu verinnerlichen, dass – egal, was wir bisher erreicht haben – wir noch nicht am Plafond angelangt sind und noch Wunderbares auf uns wartet.

Wie können wir diese positive Energie entwickeln? Ein paar Tipps:



1. Lächele dich selbst und andere an.

2. Sei aktiv. Tu etwas für das, was du erreichen willst.

3. Übe Beharrlichkeit. Wenn du zum Beispiel jeden Tag 15 Minuten investierst: Was könntest du in sechs Monaten bewirken?

4. Entwerfe Lösungen, statt dich zu beklagen. Was wäre ein erster Schritt, den du machen kannst?

5. Kultiviere deine Leidenschaften und Stärken. Wobei fühlst du dich freudvoll und lebendig? 6. Setze dir Ziele, die dich begeistern und die realistisch sind. Orientiere dich an Dingen, die etwas größer sind als du selbst und die auch für andere Positives bewirken.

7. Kultiviere ein „Dynamic Mindset“. Selbst wenn noch nicht alles erreicht ist oder etwas nicht gelingt, dann ist es noch nicht gelungen.

8. Sei offen für positive Entwicklungen. Glaube daran, dass das Leben etwas Gutes für dich bereithält.

9. Pflege gute Beziehungen. Wem könntest du heute Wertschätzung entgegenbringen oder etwas Gutes tun?

10. Sei kreativ und entdecke etwas Neues. Gibt es etwas, das du schon länger mal ausprobieren möchtest?

11. Feiere deine Erfolge – egal, wie groß oder klein sie sind. Sie verdienen Würdigung.

12. Höre nie auf an dem zu arbeiten was dir wichtig ist und nach vorne zu blicken.

The Best is yet to come. In diesem Sinn: Prosit, 2022!

Der Experte für Familienfragen: Philip Streit

Der Experte

Dr. Philip Streit ist klinischer Gesundheitspsychologe, Psychotherapeut, Lebens- und Sozialberater. Seit 1994 leitet er das „Institut für Kind, Jugend und Familie“ in Graz, das auch jetzt für Sie unter 0316/77 43 44 da ist.

