Fahrräder schwammen im Naturparadies

Hilmteich-Pächter hat Teich gereinigt: Zum Vorschein kam mehr als nur Müll, wie etwa Sportgeräte.

Der Hilmteich ist eines der beliebtesten Ausflugsziele in Graz: Umso trauriger ist die Tatsache, dass der eine oder andere Besucher seinen Müll nicht fachgerecht in den dafür bereitgestellten Kübeln entsorgt. Erst in der vergangenen WOCHE-Ausgabe forderte KPÖ-Gemeinderätin Elke Heinrichs einen Frühjahrsputz für das beschauliche Natur-Kleinod am Fuße des Leechwaldes.

Teich wurde ausgelassen

Diesem Wunsch ist Pächter Rudolf Pabeschitz, der pro Jahr zwischen 100 und 200 Kilogramm Müll aus dem Teich fischt, nachgekommen. "Im Idealfall lasse ich das Wasser einmal im Jahr aus, um den Teich von Algen, abgestorbenen Pflanzenteilen, Ausscheidungen von Fischen und Futterresten zu reinigen. Im Rahmen dieser Aktion ist wieder einiges an Unrat ans Tageslicht gekommen", sagt Pabeschitz. Das Bild auf der rechten Seite zeigt deutlich, dass die Hilmteich-Besucher in Sachen Müllvermeidung noch Luft nach oben haben. Sogar Fahrräder und ein Rollator wurden versenkt ...